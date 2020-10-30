Опубликован список депутатов, по представлению которых КСУ принял свое скандальное решение

Большинство депутатов – из фракции ОПЗЖ

В представлении депутатов, на основании которого Конституционный суд принял решение отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование, указаны имена подписавшихся под документом народных избранников. LIGA.net публикует список.

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Абрамович Игорь (ОПЗЖ)

Батенко Тарас (За майбутне)

Бойко Юрий (ОПЗЖ)

Бондарь Виктор (За майбутне)

Борт Виталий (ОПЗЖ)

Бурмич Анатолий (ОПЗЖ)

Волошин Олег (ОПЗЖ)

Гнатенко Валерий (ОПЗЖ)

Дунаев Сергей (ОПЗЖ)

Загородний Юрий (ОПЗЖ)

Иоффе Юлий (ОПЗЖ)

Исаенко Дмитрий (ОПЗЖ)

Кальцев Владимир (ОПЗЖ)

Качный Александр (ОПЗЖ)

Кива Илья (ОПЗЖ)

Кисилев Игорь (ОПЗЖ)

Козак Тарас (ОПЗЖ)

Колтунович Александр (ОПЗЖ)

Королевская Наталия (ОПЗЖ)

Кузьмин Ренат (ОПЗЖ)

Ларин Сергей (ОПЗЖ)

Лукашев Александр (ОПЗЖ)

Левочкин Сергей (ОПЗЖ)

Левочкина Юлия (ОПЗЖ)

Макаренко Михаил (ОПЗЖ)

Мамка Григорий (ОПЗЖ)

Мамоян Суто (ОПЗЖ)

Медведчук Виктор (ОПЗЖ)

Мороз Владимир (ОПЗЖ)

Нимченко Василий (ОПЗЖ)

Павленко Юрий (ОПЗЖ)

Папиев Михаил (ОПЗЖ)

Плачкова Татьяна (ОПЗЖ)

Пономарев Александр (ОПЗЖ)

Приходько Наталья (ОПЗЖ)

Пузанов Александр (ОПЗЖ)

Рабинович Вадим (ОПЗЖ)

Скорик Николай (ОПЗЖ)

Славицкая Антонина (ОПЗЖ)

Солод Юрий (ОПЗЖ)

Столар Вадим (ОПЗЖ)

Суркис Григорий (ОПЗЖ)

Требушкин Руслан (ОПЗЖ)

Фельдман Александр (ОПЗЖ)

Христенко Федор (ОПЗЖ)

Черный Виктор (ОПЗЖ)

Шуфрич Нестор (ОПЗЖ)

В НАПК сообщили, что ранее начали полную проверку деклараций Кивы и Козака.

4 августа 2020 г 47 народных депутатов, большинство которых из ОПЗЖ, подали в КСУ представление о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции, в котором в том числе содержалось требование признать новую статью о незаконном обогащении, а также статью о наказании за незаконное декларирование неконституционными.

27 октября 2020-го КСУ по этому обращению отменил статью о декларировании и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.







Вадим Ребрина

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