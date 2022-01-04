Опыт деоккупации Эстонии: посол ЕС поддержал усилия Украины вернуть Крым дипломатией

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас назвал инициативу Крымская платформа правильным дипломатическим усилием властей по деоккупации Крыма, приведя в пример опыт деоккупации стран Балтии после десятилетий под властью СССР.

Об этом он сказал в интервью изданию Рубрика.

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"Большинство западных стран так и не признали присоединения стран Балтии к Советскому Союзу. Я помню, что это значило. Дипломаты этих стран не могли официально посещать советские республики в Балтии, не было визитов глав государств; вот и все", — сказал Маасикас.

Посол считает, что "украинское руководство правильно решило поднять дипломатические и политические ставки", чтобы привлечь большее внимание к вопросу незаконной аннексии Крыма.

Дипломат напомнил, что "сейчас в Крыму действует мощный санкционный режим" и "это надежная нормативная база".

Александр Матвиенко

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