Опыт деоккупации Эстонии: посол ЕС поддержал усилия Украины вернуть Крым дипломатией
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас назвал инициативу Крымская платформа правильным дипломатическим усилием властей по деоккупации Крыма, приведя в пример опыт деоккупации стран Балтии после десятилетий под властью СССР.
Об этом он сказал в интервью изданию Рубрика.
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"Большинство западных стран так и не признали присоединения стран Балтии к Советскому Союзу. Я помню, что это значило. Дипломаты этих стран не могли официально посещать советские республики в Балтии, не было визитов глав государств; вот и все", — сказал Маасикас.
Посол считает, что "украинское руководство правильно решило поднять дипломатические и политические ставки", чтобы привлечь большее внимание к вопросу незаконной аннексии Крыма.
Дипломат напомнил, что "сейчас в Крыму действует мощный санкционный режим" и "это надежная нормативная база".
- Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения.
- 23 августа 2021 года в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы — деоккупация Крыма.
- Россия угрожала участникам Крымской платформы как до, так и после саммита.
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