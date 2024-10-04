Орбан: Европа движется к экономической холодной войне с Китаем

Венгерский премьер недоволен тем, что ЕС хочет ввести пошлину до 45% на ввоз электрокаров из Китая

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз движется к "экономической холодной войне" с Китаем. Он не уверен, что венгерская стратегия "экономического нейтралитета" выдержит испытание временем, сказал политик в интервью государственной телекомпании.

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"То, что они заставляют нас делать сейчас, или то, что ЕС хочет сделать, — это экономическая холодная война", — заявил Орбан.

Свое заявление он сделал на фоне финального голосования ЕС по введению пошлин на импорт электромобилей китайского производства. Ожидается, что 4 октября страны ЕС должны одобрить введение пошлины на ближайшие пять лет на импорт электрокаров из Китая в размере до 45%. Как пишет Reuters, Китай может принять ответные меры.

Сообщается, что сейчас Венгрия – один из важных торговых и инвестиционных партнеров Китая. И страна не хочет быть "втиснута ни в один из блоков", так как у нее нет выхода к морю. Венгрия хочет продолжать торговать с обеими сторонами, подчеркнул Орбан, который возглавляет кампанию в Центральной Европе по выводу китайских заводов по производству электромобилей и аккумуляторов в Венгрию.

Венгерский министр также отметил, если мировая экономика разделится на два блока, то продукцию из ЕС станет труднее продавать. Он отметил, что не уверен в том, что венгерская стратегия "экономического нейтралитета" выдержит испытание временем. В сентябре он также заявлял, что компании из Китая пообещали инвестировать в Венгрию 9 млрд евро, чтобы наладить более тесные связи.

К тому же, как передает венгерское издание Vilaggazdasag, в июле 2024 года Китай пообещал инвестировать в Венгрию 6400 млрд форинтов (около 16 млрд евро), чтобы сделать страну "одним из центров мирового уровня глобальной автомобильной революции".