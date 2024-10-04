Орбан: Європа рухається до економічної холодної війни з Китаєм

Угорський прем'єр незадоволений тим, що ЄС хоче запровадити мито до 45% на ввезення електрокарів із Китаю

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз рухається до "економічної холодної війни" з Китаєм. Він не впевнений, що угорська стратегія "економічного нейтралітету" витримає випробування часом, – сказав політик в інтерв'ю державній телекомпанії.

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"Те, що вони змушують нас робити зараз, або те, що ЄС хоче зробити, це економічна холодна війна", — заявив Орбан.

Свою заяву він зробив на тлі фінального голосування ЄС щодо введення мит на імпорт електромобілів китайського виробництва. Очікується, що 4 жовтня країни ЄС мають схвалити запровадження мита на найближчі п'ять років на імпорт електрокарів із Китаю у розмірі до 45%. Як пише Reuters, Китай може вжити заходів у відповідь.

Повідомляється, що зараз Угорщина є одним із важливих торгових та інвестиційних партнерів Китаю. І країна не хоче бути "втиснута до жодного блоку", оскільки в неї немає виходу до моря. Угорщина хоче продовжувати торгувати з обома сторонами, наголосив Орбан, який очолює кампанію в Центральній Європі щодо виведення китайських заводів із виробництва електромобілів та акумуляторів до Угорщини.

Угорський міністр також зазначив, якщо світова економіка розділиться на два блоки, то продукцію з ЄС буде важче продавати. Він зазначив, що не впевнений, що угорська стратегія "економічного нейтралітету" витримає випробування часом. У вересні він також заявляв, що компанії з Китаю пообіцяли інвестувати в Угорщину 9 млрд євро, щоб налагодити тісніші зв'язки.

До того ж, як передає угорське видання Vilaggazdasag, у липні 2024 року Китай пообіцяв інвестувати в Угорщину 6400 млрд форинтів (близько 16 млрд євро), щоб зробити країну "одним із центрів світового рівня глобальної автомобільної революції".