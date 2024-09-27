Орбан відреагував на заяву свого помічника щодо радянського вторгнення в Угорщину в 1956-му

Віктор Орбан сказав, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" про такі чутливі питання

Віктор Орбан (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав помилкою слова свого помічника Балажа Орбана щодо того, що країні було б краще не чинити опір радянському вторгненню 1956 року. Його слова наводить агенція Reuters.

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Виступаючи на національному радіо в п'ятницю, 27 вересня, прем'єр-міністр Угорщини сказав, що важливо говорити "дуже обережно і чітко" про такі чутливі питання.

"Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наша спільнота стоїть на основі революції 1956 року, виросла з неї", – сказав Орбан, який зробив національний суверенітет наріжним каменем свого правління.

Угорський прем’єр додав, що, як і раніше, Угорщина "завжди захищатиме себе".

Днями Балаж Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський вчинив безвідповідально, вирішивши протистояти вторгненню Росії в лютому 2022 року, що спровокувало війну, яка призвела до численних жертв.

"З огляду на 1956 рік, ми б, ймовірно, не зробили того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, оскільки це безвідповідально, оскільки ми бачимо, що він ввів свою країну в оборонну війну, було втрачено багато життів та втрачено території", – сказав він.

Водночас він додав, що оборонятися – це суверенне рішення України.

"Але якби вони запитали нас, ми б не рекомендували цього, виходячи з того, що сталося в 1956 році", – зазначив помічник угорського прем'єра.

ДОВІДКА. Наприкінці жовтня 1956 року антикомуністичні протести студентів в Угорщині переросли у збройне повстання. Його учасники вимагали демократичних перетворень, виводу радянських військ і зміщення сталіністів із державних постів. Придушити його Кремлю вдалося військами й танками, які розстрілювали людей на вулицях Будапешта. У боях загинули майже 3000 угорців, понад 20 000 потрапили до вʼязниць, а приблизно 200 000 були змушені тікати з країни.

23 липня Боррель, відповідаючи на звинувачення Орбана, заявив, що Євросоюз не проводить "провоєнну" політику щодо України, а допомагає їй захищатися від російської агресії.

29 липня заступник очільника МЗС Польщі Бартошевський запропонував Орбану вийти з ЄС й створити союз із Путіним. Так він відповів на заяви угорського прем'єра, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу, а також "лицемірство" Польщі.

Того самого дня Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольовано в Євросоюзі, а позиція Будапешта "дратує" інших членів ЄС.

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