Орбан отреагировал на заявление своего помощника о советском вторжении в Венгрию в 1956-м

Виктор Орбан сказал, что важно говорить "очень осторожно и четко" о таких чувствительных вопросах

Виктор Орбан (Фото: Szilard Koszticsak/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой слова своего помощника Балажа Орбана относительно того, что стране было бы лучше не сопротивляться советскому вторжению 1956 года. Его слова приводит агентство Reuters.

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Выступая на национальном радио в пятницу, 27 сентября, премьер-министр Венгрии сказал, что важно говорить "очень осторожно и четко" о таких чувствительных вопросах.

"Сейчас мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло с нее", — сказал Орбан, сделавший национальный суверенитет краеугольным камнем своего правления.

Венгерский премьер добавил, что, как и раньше, Венгрия "всегда будет защищать себя".

На днях Балаж Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский поступил безответственно, решив противостоять вторжению России в феврале 2022 года, что спровоцировало войну, повлекшую многочисленные жертвы.

"Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский 2,5 года назад, поскольку это безответственно, поскольку мы видим, что он ввел свою страну в оборонную войну, было утрачено много жизней и потеряно территории", – сказал он.

В то же время он добавил, что обороняться – это суверенное решение Украины.

"Но если бы они спросили нас, мы бы не рекомендовали это исходя из того, что произошло в 1956 году", — отметил помощник венгерского премьера.

СПРАВКА. В конце октября 1956 года антикоммунистические протесты студентов в Венгрии переросли в вооруженное восстание. Его участники требовали демократических преобразований, вывода советских войск и смещения сталинистов с государственных постов. Подавить его Кремлю удалось войсками и танками, расстреливавшим людей на улицах Будапешта. В боях погибли почти 3000 венгров, более 20 000 попали в тюрьмы, а примерно 200 000 были вынуждены бежать из страны.

23 июля Боррель, отвечая на обвинения Орбана, заявил, что Евросоюз не проводит "провоенную" политику по отношению к Украине, а помогает ей защищаться от российской агрессии.

29 июля заместитель главы МИД Польши Бартошевский предложил Орбану выйти из ЕС и создать союз с Путиным. Так он ответил на заявления венгерского премьера, раскритиковавшего "ложную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши.

В тот же день Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированно в Евросоюзе, а позиция Будапешта "раздражает" других членов ЕС.

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