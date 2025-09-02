Орбан хочет шантажом вокруг вступления Украины получить деньги от ЕС, заявили в оппозиции
Среди целей, почему власти Венгрии блокируют интеграцию Украины в Европейский Союз, есть желание шантажом получить деньги от Брюсселя, заявил для текста LIGA.net венгерский оппозиционный политик Мартон Томпос.
Он отметил, что Венгрия – единственная страна ЕС, не получающая средств от блока в течение 3,5 лет (Брюссель заморозил 18 млрд для Венгрии из-за нарушения демократии и верховенства права), поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана использовало это время для построения авторитаризма.
Томпос добавил, что одна из целей блокирования евроинтеграции Украины со стороны Венгрии – с помощью шантажа получить деньги от Брюсселя без необходимости восстановить верховенство права.
В то же время, добавил политик, средства ЕС могут стать разменной монетой, но пока почти нет шансов, чтобы Орбан поддержал членство Украины в блоке.
- В августе венгерское правительство запретило командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту (Мадяру) Бровди въезд в шенгенскую зону после успешных украинских ударов по объектам российского нефтепровода "Дружба". В ответ на действия властей Орбана Томпос заявил, что считает Бровди героем, и открыл сбор на подразделение "Птахи Мадяра". Подробнее о новом противостоянии между Киевом и Будапештом читайте в тексте LIGA.net.
