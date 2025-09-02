Орбан хочет шантажом вокруг вступления Украины получить деньги от ЕС, заявили в оппозиции

Средства могут стать разменной монетой, но сейчас почти нет шансов, чтобы премьер Венгрии поддержал членство Украины в блоке, заявил Томпос

Виктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Среди целей, почему власти Венгрии блокируют интеграцию Украины в Европейский Союз, есть желание шантажом получить деньги от Брюсселя, заявил для текста LIGA.net венгерский оппозиционный политик Мартон Томпос.

Он отметил, что Венгрия – единственная страна ЕС, не получающая средств от блока в течение 3,5 лет (Брюссель заморозил 18 млрд для Венгрии из-за нарушения демократии и верховенства права), поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана использовало это время для построения авторитаризма.

Томпос добавил, что одна из целей блокирования евроинтеграции Украины со стороны Венгрии – с помощью шантажа получить деньги от Брюсселя без необходимости восстановить верховенство права.

В то же время, добавил политик, средства ЕС могут стать разменной монетой, но пока почти нет шансов, чтобы Орбан поддержал членство Украины в блоке.