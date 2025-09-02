Орбан хочет шантажом вокруг вступления Украины получить деньги от ЕС, заявили в оппозиции
Виктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Среди целей, почему власти Венгрии блокируют интеграцию Украины в Европейский Союз, есть желание шантажом получить деньги от Брюсселя, заявил для текста LIGA.net венгерский оппозиционный политик Мартон Томпос.

Он отметил, что Венгрия – единственная страна ЕС, не получающая средств от блока в течение 3,5 лет (Брюссель заморозил 18 млрд для Венгрии из-за нарушения демократии и верховенства права), поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана использовало это время для построения авторитаризма.

Читайте также
"Дружба" достигла дна. Почему Орбан делает из Украины главного врага Венгрии

Томпос добавил, что одна из целей блокирования евроинтеграции Украины со стороны Венгрии – с помощью шантажа получить деньги от Брюсселя без необходимости восстановить верховенство права.

В то же время, добавил политик, средства ЕС могут стать разменной монетой, но пока почти нет шансов, чтобы Орбан поддержал членство Украины в блоке.

  • В августе венгерское правительство запретило командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту (Мадяру) Бровди въезд в шенгенскую зону после успешных украинских ударов по объектам российского нефтепровода "Дружба". В ответ на действия властей Орбана Томпос заявил, что считает Бровди героем, и открыл сбор на подразделение "Птахи Мадяра". Подробнее о новом противостоянии между Киевом и Будапештом читайте в тексте LIGA.net.
вступление в ЕСЕСВенгриявиктор орбанМартон Томпос