Орбан хоче шантажем навколо вступу України до ЄС отримати гроші від Брюсселю, заявили в опозиції

Віктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / EPA)

З-поміж цілей, чому влада Угорщини блокує інтеграцію України до Європейського Союзу, є бажання шантажем отримати гроші від Брюсселю, заявив для тексту LIGA.net угорський опозиційний політик Мартон Томпос.

Він зауважив, що Угорщина – єдина країна ЄС, яка не отримувала коштів від блоку впродовж 3,5 років (Брюссель заморозив 18 млрд євро для Угорщини через порушення демократії та верховенства права), оскільки уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана використав цей час для побудови авторитаризму.

Томпос додав, що однією з цілей блокування євроінтеграції України з боку Угорщини – за допомогою шантажу отримати гроші від Брюсселю без потреби відновити верховенство права.

Водночас політик додав, що кошти ЄС можуть стати розмінною монетою, але наразі майже немає шансів, щоб Орбан підтримав членство України в блоці.