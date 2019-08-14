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Оружие и деньги. Что обещает Украине главный конкурент Трампа

Оружие и деньги. Что обещает Украине главный конкурент Трампа - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)
14.08.2019, 12:57

Джо Байден обещает активно помогать Украине в борьбе с военной агрессией России

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил о необходимости усилить поддержку Украины в военной и экономической сферах. Об этом сообщает Голос Америки.

Байден заявил, что в случае его избрания на пост главы государства, будут увеличены поставки вооружения для ВСУ. Также он обещает расширение программы обучения украинских бойцов американскими специалистами.

"В военной сфере я предоставил бы помощь от США, включая оружие. Необходимо усилить обороноспособность Украины. Я бы также расширил программу обучения вооруженных сил Украины, начатую администрацией Обамы-Байдена", - сказал политик.

В экономической сфере Байден обещает предоставить Украине прямые инвестиции и помогать в борьбе за энергетическую независимость на фоне строительства РФ газопровода Северный поток-2.

"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если Северный поток-2 будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу", - сказал политик.

Ранее Байден заявил, что в случае его избрания на пост президента США, он усилит давление на РФ, чтоб та "заплатила большу цену" за войну в Украине.

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