Оружие от партнеров. Минобороны и посольство США договорились о расширенном мониторинге

Минобороны вместе с партнерами будет осуществлять необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий хранения иностранного оружия

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Министерство обороны Украины и посольство Соединенных Штатов договорились о расширенном мониторинге использования иностранного оружия: за ним последуют регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки. Об этом сообщило украинское ведомство.

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"Теперь Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность по хранению и использованию иностранного оружия. Отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, нуждаются в тщательном контроле и особых условиях хранения", - говорится в сообщении.

Минобороны замечает, что для этого оно выступило инициатором и подписало совместную с Отделом оборонного сотрудничества посольства США Концепцию.

“Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, контролируемые исключительно правительством, и что оно используется законным способом. Со своей стороны Украина делает для этого максимум. Пора усилить репутацию нашего государства, превратив ее в инициатора и образец прозрачности и подотчетности”, - прокомментировал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Согласно договоренности, должностные лица ВСУ проходят подготовку использования специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей территории Украины, отмечают в ведомстве.

Минобороны с иностранными партнерами теперь будет осуществлять необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий хранения вооружений, отмечают в сообщении.

Таким образом специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и будут консультироваться по необходимым вопросам, поскольку в Концепции указано, что этот мониторинг является общей ответственностью страны-партнера и Правительства США, подытожили в ведомстве.

В сентябре стало известно о решении США назначить специальную мониторинговую команду . Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч возглавил команду, проверяющую, как Украина использует военную помощь США.

2 ноября госпожа США в Украине подтвердила , что ни одна единица предоставленной Украине от США техники, ни гуманитарная помощь, бюджетная поддержка или другие виды помощи не были перенаправлены не по назначению.

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