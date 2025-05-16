Основатель Gazeta Wyborcza: Россия выбрала путь тирании в 2000-х, Путин должен проиграть
Россия идет по пути тирании, который выбрала в 2000-х годах. Москва должна проиграть в полномасштабной войне против Украины, сказал в интервью LIGA.net польский общественно-политический деятель и основатель Gazeta Wyborcza Адам Михник.
Он считает, что Россией сейчас правит страх и там нет духа "великороссийского национализма" и того настроения, которое было во время аннексии Крыма в 2014 году, – только "деньги и страх". В 2000-х годах страна имела выбор: пойти в сторону Европы или в сторону тирании. И выбрала второй путь.
"Пошли в сторону тирании. Теперь пожинаем плоды. Так не должно было быть, но так случилось. Жаль, потому что казалось, что во время "перестройки" Горбачева этот народ имел какой-то шанс. Но потребность в империи оказалась сильнее у элит, чем потребность свободы", – отметил он.
Полномасштабная война, по его мнению, стала переломным моментом в истории. Российский диктатор Владимир Путин решил "ударить кулаком" и показать, "кто здесь хозяин". Но он "упаковал" Россию в страшную катастрофу.
Михник считает, что в исторической перспективе для Путина нападение на Украину было тем же, что для советского генсека Леонида Брежнева атака на Афганистан.
"Это конец российского имперского мышления. Путин должен проиграть".
Кроме этого, если у Путина будет шанс что-то захватить за два-три дня, то он нападет. Но не факт, что такой шанс ему представится.
"Благодаря украинскому сопротивлению Европа поняла, что нужно изменить философию относительно военного дела и вооружения. Украинцы были мудрее, чем мы, поляки, потому что создали такую армию, которая смогла сопротивляться путинской агрессии", – сказал Михник.
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