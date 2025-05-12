Ермак: Путин пытается водить за нос предложением о переговорах без прекращения огня

Глава ОП подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров, но после установления тишины на фронте

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Предложение российского диктатора Владимира Путина по прямым переговорам с Украиной без прекращения огня – попытка "водить всех за нос". Украина настаивает на том, что Кремль сначала должен принять предложение о 30-дневном "режиме тишины", заявил глава офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что Украина уже проходила формат переговоров без прекращения огня и понимает, что это значит. Но также следует понимать, что предложенный Путиным формат означает для союзников и региональной безопасности.

"Россия будет пытаться выйти из-под санкций, используя переговорный процесс как прикрытие. Этот формат обусловлен очевидным стремлением водить всех за нос. Хотят ли в Вашингтоне, чтобы Америку водили за нос? Хотят ли этого европейцы? Безусловно, нет", – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что у Украины и партнеров есть общий подход к завершению полномасштабной войны: сначала прекращение огня, а потом уже переговоры.

На вопрос о том, поедет ли Украина 15 мая в Турцию на предложенные Россией переговоры, Ермак прямо не ответил. Однако он подчеркнул, что Украина готова к любым форматам диалога, но после прекращения огня, ведь Киев знает, как Кремль умеет тянуть время.

"Мы продолжим настаивать: если Россия действительно готова к переговорам, необходимо принять предложения США и европейских партнеров о всеобъемлющем 30-дневном прекращении огня. Эта позиция четко обозначена, и мы неоднократно озвучивали ее в общении с партнерами", – сказал глава ОП.

В то же время он сослался на заявление президента Владимира Зеленского и отметил, что если Москва действительно заинтересована в мире, то она знает, что нужно делать.

Вероятно, речь идет о сообщении от 11 мая, в котором Зеленский заявил, что Украина с 12 мая ожидает прекращения огня, а 15 мая он приедет в Турцию и ожидает, что Путин также прибудет.