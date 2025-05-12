Єрмак: Путін намагається водити за ніс пропозицією про перемовини без припинення вогню

Голова ОП підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин, але після встановлення тиші на фронті

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною без припинення вогню – спроба "водити всіх за ніс". Україна наполягає на тому, що Кремль спочатку має прийняти пропозицію про 30-денний "режим тиші", заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.

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Він зазначив, що Україна вже проходила формат перемовин без припинення вогню і розуміє, що це означає. Але також треба розуміти, що запропонований Путіним формат означає для союзників і регіональної безпеки.

"Росія намагатиметься вийти з-під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття. Цей формат зумовлений очевидним прагненням водити всіх за ніс. Чи хочуть у Вашингтоні, щоб Америку водили за ніс? Чи хочуть цього європейці? Безумовно, ні", – підкреслив Єрмак.

Він зазначив, що Україна та партнери мають спільний підхід до завершення повномасштабної війни: спочатку припинення вогню, а потім уже переговори.

На запитання про те, чи поїде Україна 15 травня до Туреччини на запропоновані Росією перемовини, Єрмак прямо не відповів. Проте він наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів діалогу, але після припинення вогню, адже Київ знає, як Кремль уміє "тягнути час".

"Ми продовжимо наполягати: якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню. Цю позицію чітко позначено, і ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами", – сказав голова ОП.

Водночас він послався на заяву президента Володимира Зеленського та зазначив, якщо Москва дійсно зацікавлена у мирі, то вона знає, що потрібно робити.

Ймовірно, йдеться про повідомлення від 11 травня, в якому Зеленський заявив, що Україна з 12 травня очікує на припинення вогню, а 15 травня він приїде до Туреччини та чекає, що Путін також прибуде.