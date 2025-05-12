Єрмак: Путін намагається водити за ніс пропозицією про перемовини без припинення вогню
Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною без припинення вогню – спроба "водити всіх за ніс". Україна наполягає на тому, що Кремль спочатку має прийняти пропозицію про 30-денний "режим тиші", заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що Україна вже проходила формат перемовин без припинення вогню і розуміє, що це означає. Але також треба розуміти, що запропонований Путіним формат означає для союзників і регіональної безпеки.
"Росія намагатиметься вийти з-під санкцій, використовуючи переговорний процес як прикриття. Цей формат зумовлений очевидним прагненням водити всіх за ніс. Чи хочуть у Вашингтоні, щоб Америку водили за ніс? Чи хочуть цього європейці? Безумовно, ні", – підкреслив Єрмак.
Він зазначив, що Україна та партнери мають спільний підхід до завершення повномасштабної війни: спочатку припинення вогню, а потім уже переговори.
На запитання про те, чи поїде Україна 15 травня до Туреччини на запропоновані Росією перемовини, Єрмак прямо не відповів. Проте він наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів діалогу, але після припинення вогню, адже Київ знає, як Кремль уміє "тягнути час".
"Ми продовжимо наполягати: якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню. Цю позицію чітко позначено, і ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами", – сказав голова ОП.
Водночас він послався на заяву президента Володимира Зеленського та зазначив, якщо Москва дійсно зацікавлена у мирі, то вона знає, що потрібно робити.
Ймовірно, йдеться про повідомлення від 11 травня, в якому Зеленський заявив, що Україна з 12 травня очікує на припинення вогню, а 15 травня він приїде до Туреччини та чекає, що Путін також прибуде.
- 10 травня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. У випадку відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.
- На нічній пресконференції у Кремлі
Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом із Трампом.