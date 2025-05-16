Засновник Gazeta Wyborcza: Росія обрала шлях тиранії у 2000-х, Путін має програти

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Росія йде шляхом тиранії, який обрала у 2000-х роках. Москва має програти в повномасштабній війні проти України, сказав у інтерв'ю LIGA.net польський громадсько-політичний діяч та засновник Gazeta Wyborcza Адам Міхнік.

Він вважає, що Росією наразі править страх і там немає духу "великоросійського націоналізму" і того настрою, який був під час анексії Криму у 2014 році, – лише "гроші та страх". У 2000-х роках країна мала вибір: піти в бік Європи або в бік тиранії. І обрала другий шлях.

"Пішли в бік тиранії. Тепер пожинаємо плоди. Так не мусило бути, але так сталося. Шкода, бо здавалося, що під час "перестройки" Горбачова цей народ мав якийсь шанс. Але потреба в імперії виявилася сильнішою в еліт, ніж потреба волі", – зазначив він.

А повномасштабна війна, на його думку, стала переломним моментом в історії. Російський диктатор Володимир Путін вирішив "вдарити кулаком" і показати, "хто тут хазяїн". Але він "запакував" Росію в страшну катастрофу.

Міхнік вважає, що в історичній перспективі для Путіна напад на Україну був тим самим, що для радянського генсека Леоніда Брєжнєва атака на Афганістан.

"Це кінець російського імперського мислення. Путін повинен програти".

Окрім цього, якщо у Путіна буде шанс щось захопити за два-три дні, то він нападе. Але не факт, що такий шанс йому видасться.

"Завдяки українському спротиву Європа зрозуміла, що потрібно змінити філософію щодо військової справи й озброєння. Українці були мудріші, ніж ми, поляки, бо створили таку армію, яка змогла чинити спротив путінській агресії", – сказав Міхнік.