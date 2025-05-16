Стармер: Путін має заплатити ціну за те, що уникає досягнення миру
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що президент Росії Володимир Путін "має заплатити ціну за уникнення миру". Про це він сказав перед зустріччю Європейської політичної спільноти в Албанії 16 травня, повідомляє Arab news.
"Тактика Путіна, спрямована на те, щоб вагатися та затягувати час, продовжуючи вбивати та проливати кров по всій Україні, (неприпустима)", – сказав він.
Зустріч європейського політичного суспільства (ЄПС), яка об'єднує членів Європейського Союзу та 20 інших країн, пройде у столиці Албанії в місті Тирані того самого дня, коли у Стамбулі заплановані переговори російської та української делегацій.
Зазначається, що учасники зустрічі в Тирані "підсилюватимуть тиск на Кремль" після того, як російський диктатор не прибув на переговори до Туреччини.
"Необхідно домовитися про повне, безумовне припинення вогню, і якщо Росія не бажає сідати за стіл переговорів, Путін має заплатити ціну", – сказав Стармер.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов.
- 15 травня держсекретар Рубіо заявляв, що Путін має особисто брати участь у переговорах щодо миру з Україною. А для прориву потрібна бесіда з Трампом.
- Докладніше про переговори у Туреччині 15 травня можна прочитати у матеріалі LIGA.net "Зеленський не їде до Стамбула, а в США немає "високих очікувань" – головне про переговори з РФ".