Стармер: Путін має заплатити ціну за те, що уникає досягнення миру

Очікується, що на зустрічі в Албанії іноземні лідери "підсилюватимуть тиск на Кремль"

Кір Стармер (Фото: ЕРА/BETTY LAURA ZAPATA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що президент Росії Володимир Путін "має заплатити ціну за уникнення миру". Про це він сказав перед зустріччю Європейської політичної спільноти в Албанії 16 травня, повідомляє Arab news.

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"Тактика Путіна, спрямована на те, щоб вагатися та затягувати час, продовжуючи вбивати та проливати кров по всій Україні, (неприпустима)", – сказав він.

Зустріч європейського політичного суспільства (ЄПС), яка об'єднує членів Європейського Союзу та 20 інших країн, пройде у столиці Албанії в місті Тирані того самого дня, коли у Стамбулі заплановані переговори російської та української делегацій.

Зазначається, що учасники зустрічі в Тирані "підсилюватимуть тиск на Кремль" після того, як російський диктатор не прибув на переговори до Туреччини.

"Необхідно домовитися про повне, безумовне припинення вогню, і якщо Росія не бажає сідати за стіл переговорів, Путін має заплатити ціну", – сказав Стармер.