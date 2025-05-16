Стармер: Путин должен заплатить цену за то, что избегает достижения мира

Ожидается, что на встрече в Албании иностранные лидеры будут "усиливать давление на Кремль"

Кир Стармер (Фото: ЕРА/BETTY LAURA ZAPATA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что президент России Владимир Путин "должен заплатить цену за избегание мира". Об этом он сказал перед встречей Европейского политического сообщества в Албании 16 мая, передает Arab news.

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"Тактика Путина, направленная на то, чтобы колебаться и затягивать время, продолжая убивать и проливать кровь по всей Украине, (недопустима)", – сказал он.

Встреча европейского политического общества (ЕПС), которая объединяет членов Европейского союза и 20 других стран, пройдет в столице Албании городе Тиране в тот же день, когда в Стамбуле запланированы переговоры российской и украинской делегаций.

Отмечается, что участники встречи в Тиране будут "усиливать давление на Кремль" после того, как российский диктатор не прибыл на переговоры в Турцию.

"Необходимо договориться о полном, безусловном прекращении огня, и если Россия не желает садиться за стол переговоров, Путин должен заплатить цену", – сказал Стармер.