Стармер: Путин должен заплатить цену за то, что избегает достижения мира
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что президент России Владимир Путин "должен заплатить цену за избегание мира". Об этом он сказал перед встречей Европейского политического сообщества в Албании 16 мая, передает Arab news.
"Тактика Путина, направленная на то, чтобы колебаться и затягивать время, продолжая убивать и проливать кровь по всей Украине, (недопустима)", – сказал он.
Встреча европейского политического общества (ЕПС), которая объединяет членов Европейского союза и 20 других стран, пройдет в столице Албании городе Тиране в тот же день, когда в Стамбуле запланированы переговоры российской и украинской делегаций.
Отмечается, что участники встречи в Тиране будут "усиливать давление на Кремль" после того, как российский диктатор не прибыл на переговоры в Турцию.
"Необходимо договориться о полном, безусловном прекращении огня, и если Россия не желает садиться за стол переговоров, Путин должен заплатить цену", – сказал Стармер.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России", но сам российский диктатор не приехал, а отправил делегацию.
- 15 мая госсекретарь Рубио заявлял, что Путин должен лично участвовать в переговорах о мире с Украиной. А для прорыва нужна беседа с Трампом.
- Подробнее о переговорах в Турции 15 мая можно прочитать в материале LIGA.net "Зеленский не едет в Стамбул, а у США нет "высоких ожиданий" – главное о переговорах с РФ".