Остин считает, что разрешение США на удары по России помогло Силам обороны под Харьковом

Шеф Пентагона заявил, что США в дальнейшем будут помогать Украине и следить за результатами на поле боя

Ллойд Остин (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что разрешение США, которое они дали Киеву на нанесение ударов американским оружием по территории России, помогло сдержать наступление российских войск на Харьковском направлении. Об этом он заявил во время брифинга на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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"Из результатов, из того, что я вижу, это то, что россияне замедлили свое наступление. Стабилизировалась ситуация на фронте. Мы не видим каких-либо серьезных прорывов со стороны России", – сказал он.

Остин считает, что с помощью США украинская армия станет сильнее, впоследствии Украина проведет дополнительную мобилизацию и научит новых людей.

"От этого в совокупности будет еще больший эффект. Хорошая новость в том, что у нас есть возможность помогать Украине, и мы будем ожидать будущих результатов", – сказал шеф Пентагона.

На вопрос, изменилась ли позиция США относительно ударов Украины по России с использованием дальнобойного американского оружия, Остин ответил отрицательно.

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