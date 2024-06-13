Остін вважає, що дозвіл США на удари по Росії допоміг стабілізувати фронт на Харківщині

Шеф Пентагону заявив, що США надалі допомагатимуть Україні та слідкуватимуть за результатами на полі бою

Ллойд Остін (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Глава Пентагона Ллойд Остін переконаний, що дозвіл США, який вони дали Києву на завдання ударів американською зброєю по території Росії, допоміг стримати наступ російських військ на Харківщині. Про це він заявив під час брифінгу на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

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"З результатів, з того, що я бачу, це те, що росіяни сповільнили свій наступ. Стабілізувалася ситуація на фронті. Ми не бачимо якихось серйозних проривів з боку Росії", – сказав він.

Остін вважає, що з допомогою США українська армія стане сильнішою, згодом Україна проведе додаткову мобілізацію та навчить нових людей.

"Від цього у сукупності буде ще більший ефект. Хороша новина в тому, що у нас є можливість допомагати Україні, і ми очікуватимемо майбутніх результатів", – сказав шеф Пентагону.

На запитання, чи, можливо, змінилася позиція США щодо ударів України по Росії з використанням далекобійної американської зброї, Остін відповів негативно.

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