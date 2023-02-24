Остин: Война закончится какими-то переговорами. Отправная точка — войск РФ нет в Украине
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война РФ против Украины закончится переговорами, отправной точкой к которым станет вывод войск оккупантов. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
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По его словам, в конечном итоге война закончится какими-то переговорами. Он отметил, что украинцы заинтересованы в том, чтобы российские войска были выведены с территории Украины.
"И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя", — сказал глава Пентагона.
Остин также сказал, что Китай пока не снял с повестки дня вопрос возможной передачи вооружений России.
"Я заранее связался со своим (китайским. — Ред. LIGA.net) коллегой и сказал ему, что это будет очень серьезной ошибкой, если Китай сделает это. Это усложнит ситуацию", — отметил он.
- 17 февраля Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и что нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, которая "выбрала войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией — Офис президента.
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