Остин: Война закончится какими-то переговорами. Отправная точка — войск РФ нет в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что война РФ против Украины закончится переговорами, отправной точкой к которым станет вывод войск оккупантов. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, в конечном итоге война закончится какими-то переговорами. Он отметил, что украинцы заинтересованы в том, чтобы российские войска были выведены с территории Украины.

"И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя", — сказал глава Пентагона.

Остин также сказал, что Китай пока не снял с повестки дня вопрос возможной передачи вооружений России.

"Я заранее связался со своим (китайским. — Ред. LIGA.net) коллегой и сказал ему, что это будет очень серьезной ошибкой, если Китай сделает это. Это усложнит ситуацию", — отметил он.

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Дмитро Гриниченко

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