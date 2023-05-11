Остин: Запад не даст втянуть себя в войну, но продолжит поддержку Украины "сколько нужно"
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и НАТО "не дадут втянуть себя в войну" России против Украины, однако будут поддерживать Украину "пока она защищается". Об этом он сказал в своем выступлении на слушаниях в Комитете Сената США по ассигнованиям для обсуждения бюджета на 2024 финансовый год, сообщает Голос Америки.
"Мы не дадим себя втянуть в войну, которую выбрал Путин, но мы будем рядом с Украиной, пока она защищается, и мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и возможности сдерживания", – сказал он.
Остин отметил, что в течение 2022 года США выделили более $32 млрд на помощь безопасности Украины для борьбы с российской агрессией.
"Это помогло удовлетворить самые неотложные потребности Украины, включая противовоздушную оборону, артиллерийские системы, танки и другую бронированную технику и другие важные возможности, – и это привело к ощутимым успехам на поле боя. За год от начала несправедливой захватнической войны со стороны России, Вооруженные Силы Украины выиграли битвы под Киевом, Харьковом и Херсоном – и они вдохновили мир своим мужеством и стойкостью", – сказал он.
Глава Пентагона обратил внимание на то, что в рамках поддержки Украины в формате "Рамштайн" союзники выделили около $20 млрд на помощь безопасности Украины, в частности, "сотни танков, тысячи [единиц] другой бронетехники, жизненно важные системы противовоздушной обороны, сотни артиллерийских систем и другие важные средства".
Он отметил, что эта поддержка будет продолжаться "столько, сколько нужно", чтобы Украина завоевала свою свободу.
Остин отметил, что США будут расширять свой военно-промышленный комплекс для обеспечения нужд безопасности Украины и поддержки собственной боеготовности.
- 12 апреля 2023 года глава Пентагона заявил, что Украина "имеет отличный план" для того, чтобы начать активные операции по контрнаступлению.
- 21 апреля по итогам встречи "Рамштайн" Остин сказал, что оружие, которое предоставят Украине в ближайшие месяцы, "действительно отдаст ВСУ преимущество на поле боя".
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