Остин: Запад не даст втянуть себя в войну, но продолжит поддержку Украины "сколько нужно"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и НАТО "не дадут втянуть себя в войну" России против Украины, однако будут поддерживать Украину "пока она защищается". Об этом он сказал в своем выступлении на слушаниях в Комитете Сената США по ассигнованиям для обсуждения бюджета на 2024 финансовый год, сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы не дадим себя втянуть в войну, которую выбрал Путин, но мы будем рядом с Украиной, пока она защищается, и мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и возможности сдерживания", – сказал он.

Остин отметил, что в течение 2022 года США выделили более $32 млрд на помощь безопасности Украины для борьбы с российской агрессией.

"Это помогло удовлетворить самые неотложные потребности Украины, включая противовоздушную оборону, артиллерийские системы, танки и другую бронированную технику и другие важные возможности, – и это привело к ощутимым успехам на поле боя. За год от начала несправедливой захватнической войны со стороны России, Вооруженные Силы Украины выиграли битвы под Киевом, Харьковом и Херсоном – и они вдохновили мир своим мужеством и стойкостью", – сказал он.

Глава Пентагона обратил внимание на то, что в рамках поддержки Украины в формате "Рамштайн" союзники выделили около $20 млрд на помощь безопасности Украины, в частности, "сотни танков, тысячи [единиц] другой бронетехники, жизненно важные системы противовоздушной обороны, сотни артиллерийских систем и другие важные средства".

Он отметил, что эта поддержка будет продолжаться "столько, сколько нужно", чтобы Украина завоевала свою свободу.

Остин отметил, что США будут расширять свой военно-промышленный комплекс для обеспечения нужд безопасности Украины и поддержки собственной боеготовности.

12 апреля 2023 года глава Пентагона заявил, что Украина "имеет отличный план" для того, чтобы начать активные операции по контрнаступлению.

21 апреля по итогам встречи "Рамштайн" Остин сказал, что оружие, которое предоставят Украине в ближайшие месяцы, "действительно отдаст ВСУ преимущество на поле боя".

Читайте также: ПВО, снаряды, обучение на Abrams и ремонт танков. Как прошел Рамштайн-11: все детали

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.