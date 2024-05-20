Остин открыл заседание "Рамштайн-22": Помощь в сфере обороны изменит ситуацию на фронте

Остин подчеркнул, что предстоящие недели и месяцы для Украины будут решающими, но страны Запада продолжат действовать решительно

Ллойд Остин (Фото: Пентагон)

Украина может ожидать стабильной американской оборонной помощи. В частности, в следующих пакетах помощи будут дополнительные снаряды для NASAMS и систем ПВО Patriot, больше систем HIMARS и снарядов, а также другое оружие. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин, открывая заседание Контактной группы по обороне Украины.

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Остин заявил, что в следующие пакеты войдут бронебойные системы Javelin и AT4, а также бронированные машины, важные для обновления арсенала Украины.

Он отметил, что обеспечение Украины противовоздушной обороной является ключевым вопросом для Контактной группы, а потому призвал союзников еще раз оценить свою способность помочь в этой сфере.

Остин отметил храбрость украинского войска и то, что Вооруженные Силы Украины эффективно используют предоставленные международными союзниками возможности.

"Помощь в сфере безопасности, которую мы быстро доставляем Украине, изменит ситуацию в этой битве", – подытожил Остин.

В целом союзники по группе в формате "Рамштайн" обязались предоставить Украине оборонную помощь на сумму $95 млрд, акцентировал Остин.

Он также отметил, что благодаря новому финансированию для Украины, которое Конгресс США утвердил в апреле, США продолжат утверждать значительные пакеты помощи по безопасности для Украины.

"И вы увидите стабильный поток американской помощи Украине неделю за неделей", – подчеркнул он.

Он напомнил, что в начале мая американский президент Джо Байден объявил о дополнительном пакете на сумму $400 млн в начале этого месяца. И это поможет Украине защитить Харьков и другие прифронтовые районы, которые снова оказались под российской угрозой.

"Кремлевские силы будут пытаться продвинуться дальше в последующие недели, стремясь создать буферную зону вдоль границы с Украиной", – поделился Остин своими оценками.

Министр обороны Рустем Умеров поблагодарил Остина и других своих коллег из примерно 50 стран-партнеров за постоянную поддержку в украинской борьбе против российской агрессии.