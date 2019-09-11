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Освобожденные моряки собрали деньги для российского активиста

Освобожденные моряки собрали деньги для российского активиста - Фото
Константин Котов - (Фото: Grigory Kudryavtsev/Facebook)
11.09.2019, 08:59

Константин Котов помогал собирать передачи для моряков, когда они находились в российском плену

Освобожденные моряки собрали деньги для российского активиста Константина Котова. Об этом сообщил в Facebook адвокат моряков Николай Полозов.

Котов помогал российской журналистке Виктории Ивлевой собирать передачи для моряков, когда они находились в российском плену. Недавно он был осужден на четыре года заключения в колонии "за неоднократное нарушение закона о митингах".

Узнав о том, что Котов сам оказался в заключении, моряки собрали для него 12400 грн и 25800 руб. Полозов сообщил, что передаст деньги Ивлевой.

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Николай Полозов моряки Константин Котов
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