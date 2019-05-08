Освобожденные Россией херсонские рыбаки признаны потерпевшими

Фото - Прокуратура АРК

Освобожденные 7 мая херсонские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которых удерживали на территории Крыма российские силовики, получили статус потерпевших, сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым.

"После возвращения на материковую часть Украины, с Русланом Кондратюком и Андреем Морозовым проведены соответствующие следственные и процессуальные действия. Также освобожденные рыбаки получили статус потерпевших", - говорится в сообщении.

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Кондратюк и Морозов были задержаны еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ, когда пытались пришвартовать моторную лодку из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш.

7 мая стало известно, что Россия освободила заключенных.

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