Освобожденные из плена и семьи военнопленных получат по 100 000 грн – Минреинтеграции

Кабмин поддержал выделение 18 млн грн на выплаты освобожденным из плена РФ и семьям военнопленных

Иллюстративное изображение (Фото - Координационный штаб)

Кабмин поддержал выделение 18 млн грн на выплаты освобожденным из плена РФ и семьям военнопленных. Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Кабмин принял решение перераспределить 18 млн грн из бюджета Минреинтеграции на 2023 год и направить их на выплату помощи освобожденным из плена и семьям тех, кто пока остается в плену.

Как отмечает министерство, это позволит осуществить 180 выплат по 100 000 грн и будет способствовать усилению "социальной защиты освобожденных из плена, а также семей военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных".

28 ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия приостановила обмены пленными, пытаясь повлиять на украинское общество и создать впечатление, что власть не работает над этим вопросом.

В последний раз обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года, тогда из российского плена удалось вернуть 22 украинских воина.

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