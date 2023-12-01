Звільнені з полону та сім'ї військовополонених отримають по 100 000 грн – Мінреінтеграції

Ілюстративне зображення (Фото - Координаційний штаб)

Кабмін підтримав виділення 18 млн грн на виплати звільненим із полону РФ та сім'ям військовополонених. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Кабмін ухвалив рішення перерозподілити 18 млн грн з бюджету Мінреінтеграції на 2023 рік і направити їх на виплату допомоги звільненим із полону та сім'ям тих, хто поки що залишається в полоні.

Як зазначає міністерство, це дозволить здійснити 180 виплат по 100 000 грн та сприятиме посиленню "соціального захисту звільнених із полону, а також сімей військовополонених, цивільних заручників та політв'язнів".

28 листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія призупинила обміни полоненими, намагаючись вплинути на українське суспільство та створити враження, що влада не працює над цим питанням.

Востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року, тоді з російського полону вдалося повернути 22 українські воїни.

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