Освобожденные из плена РФ участники движения сопротивления смогут получить статус УБД

Исключение составляют те, кто добровольно сдался врагу, отметили в Минобороны

Удостоверение УБД (Фото: Минветеранов)

Участники движения сопротивления, находившиеся в российском плену, теперь имеют право на получение статуса участника боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Соответствующее решение приняло правительство по инициативе Минобороны.

На получение статуса могут претендовать освобожденные из плена украинцы, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекались Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины для выполнения задач движения сопротивления, за исключением тех, кто добровольно сдался врагу.

Кабмин также уточнил основания для предоставления этого статуса.

Претерпел изменения и состав специальной комиссии, которая принимает решение о предоставлении статуса УБД. Из нее исключили расформированный Кадровый центр ССО. Также для работы спецкомиссии могут привлекаться не только командиры воинских частей, но и военнослужащие.

20 ноября 2024 года ВРУ поддержала закон, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена.

31 декабря соответствующий закон подписал Зеленский.