Звільнені з російського полону учасники руху опору зможуть отримати статус УБД

Виняток становлять ті, хто добровільно здався ворогу, зазначили в Міноборони

Посвідчення УБД (Фото: Мінветеранів)

Учасники руху опору, які перебували в російському полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Відповідне рішення ухвалив уряд за ініціативи Міноборони.

На отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону українці, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій Збройних Сил України до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу.

Кабмін також уточнив підстави для надання цього статусу.

Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка ухвалює рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр ССО. Також до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

20 листопада 2024 року ВРУ підтримала закон, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, звільненим з російського полону.

31 грудня відповідний закон підписав Зеленський.