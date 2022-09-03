Отбиты атаки на Бахмут и Авдеевку, авиация атакует командные пункты оккупантов – Генштаб

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации Генштаба, государственным компаниям РФ спущены новые требования по мобилизации "добровольцев". Например, компания "Российские железные дороги" (РЖД) получила разнарядку на 10 000 гражданских рекрутов на краткосрочный военный контракт.

Генштаб отмечает, что враг ведет наступательные и штурмовые действия в основном на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Вооруженные силы Республики Беларусь готовятся к командно-штабным учениям и проверяют готовность полевых систем связи.

На других направлениях противник вел обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Силы обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка.

На Южнобугском направлении обстрелы велись вдоль всей линии столкновения.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация ВСУ уничтожала боевую технику, средства РЭБ, ПВО и живую силу противника на Донецком и Южнобугском направлениях.

Подразделениями ПВО уничтожены вертолет, три БПЛА и пять крылатых ракет "Калибр".

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по трем командным пунктам оккупантов, также уничтожен объект размещения личного состава противника. Под удар попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям врага уточняется.

Смотрите также: "Знаешь, сколько из трехсот человек осталось в живых? Семьдесят два. Из трехсот! Остальные либо 300-е, либо 200-е" - перехват ГУР

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.