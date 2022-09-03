"Из 300 человек осталось 72. Остальные – либо раненые, либо убитые" – перехват ГУР
03.09.2022, 18:21
Перехват ГУР (Фото - скриншот)
Главное управление разведки Минобороны опубликовало новый телефонный перехват, в котором пьяный российский оккупант в разговоре с женой радуется, что остался в живых.
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Российский военнослужащий сам подтверждает, что находится в состоянии алкогольного опьянения, так как "празднует", что остался в живых.
"Знаешь, сколько из трехсот человек осталось в живых? Семьдесят два. Из трехсот! Остальные либо 300-е, либо 200-е", – говорит он.
По утверждению ГУР, запись сделана в Донецкой области.
- Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили ряд атак на Донбассе и юге, а также нанесли потери армии России на Запорожском направлении.
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