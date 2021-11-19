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Отчет Кабмина по ситуации на границе и увеличение алиментов: чем сегодня займется Рада

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 09:09
Отчет Кабмина по ситуации на границе и увеличение алиментов: чем сегодня займется Рада - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня в Раде состоится час вопросов правительства по поводу ситуации на границе. Также нардепы рассмотрят ратификацию международных договоров, увеличение алиментов и установление Дня государственности. Повестка заседания опубликована на официальном сайте парламента.

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Сегодня в 09:00 пройдет заседание комитета Рады по нацбезопасности, на котором рассмотрят изменения в годовой план закупок оборонного назначения Минобороны на 2021-й.

В 10:00 в Раде начнется час вопросов к правительству об охране границы с Беларусью и противодействии потенциальному кризису с мигрантами.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты:

- №6104, о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей;

- №5110, о внесении изменений в Уголовный кодекс для реализации положений закона об антисемитизме в Украине;

- №5864, о внесении изменений в трудовой кодекс по установлению Дня государственности.

Во втором чтении рассмотрят законопроекты:

- №4158, об охране здоровья населения от вредоносного влияния табака;

- №5099, об антидопинговой деятельности в спорте;

- №5831, о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку;

- №4220, об урегулировании процедур банкротства во время карантина;

- №3881, об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

Также для повторного рассмотрения с предложениями президента вынесен законопроект №3637 о виртуальных активах.

Еще нардепы планируют рассмотреть проекты постановлений о границах и переименовании некоторых населенных пунктов, а также ратифицировать ряд международных договоров.

  • Вчера, 18 ноября, Рада приняла в целом правительственный законопроект о ратификации рамочного военного соглашения с Турцией.
  • Также на вчерашнем заседании нардепы проголосовали за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику. 

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Оксана Житнюк
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