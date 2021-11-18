Рада утвердила военное соглашение с Турцией: что в документе

Сегодня, 18 ноября, Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект о ратификации рамочного военного соглашения с Турцией. "За" проголосовали 303 нардепа.

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Проект закона о рамочном военном соглашении с Турцией поддержали депутаты всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ.

Рамочное военное соглашение было подписано главами государств Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом еще 16 октября 2020 года. Тогда Зеленский заявил, что соглашение открывает новые возможности для военного сотрудничества двух стран – в частности, в сфере оборонной промышленности.

В опубликованном документе сказано, что цель соглашения – развитие сотрудничества между Украиной и Турцией в военной сфере. Соглашение может применяться для обмена персоналом, материалами, оборудованием, информацией и опытом государств.

Среди основных направлений сотрудничества – военная подготовка и образование (например, бесплатные курсы или со скидкой), взаимное участие в учениях, сотрудничество в оборонной промышленности, обмен секретной военной информацией, операции по противодействию пиратству, миротворческие и гуманитарные операции (военные действия исключаются).

Также рамочным соглашением предполагается сотрудничество Украины и Турции в сфере разработок и технологий. Полный текст рамочного соглашения можно почитать здесь.

В феврале 2020-го Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морской южной границе в акватории Черного моря.

В апреле 2021-го страны подписали еще одну совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. Она предусматривает 20 пунктов.

7 июля Кабмин одобрил законопроект о ратификации рамочного военного соглашения с Турцией.

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Оксана Житнюк

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