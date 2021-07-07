Кабмин одобрил ратификацию военного соглашения с Турцией

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации рамочного военного соглашения с Турцией. Решение было принято на заседании Кабмина 7 июля.

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Украинское правительство ратифицировало соглашение о военном сотрудничестве с Турцией по 21 направлению. О каких именно направлениях идет речь – в документе не указано. На правительственном портале отсутствует полный текст законопроекта, докладчиком которого указан министр обороны Андрей Таран. В пояснительной записке никакой конкретики тоже нет. Проект был одобрен правительством без обсуждения.

Теперь, после одобрения Кабмином, законопроект будет отправлен в Верховную Раду.

Рамочное военное соглашение было подписано Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом еще 16 октября 2020 года.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества двух стран – в частности, в сфере оборонной промышленности.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что соглашение создаст правовые основы для расширения и углубления украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны. Оно также позволит начать сотрудничество по более чем 20 "принципиально новым актуальным направлениям".

В феврале 2020-го Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морском южной границе в акватории Черного моря.

В апреле 2021-го страны подписали еще одну совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. Она предусматривает 20 пунктов.

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Оксана Житнюк

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