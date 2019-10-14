Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Отец Гандзюк обвинил Порошенко в сокрытии доказательств

Отец Гандзюк обвинил Порошенко в сокрытии доказательств - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
14.10.2019, 19:19

В партии Европейская солидарность ответили, что эта информация не соответствует действительности

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обвинил пятого президента Петра Порошенко в сокрытии доказательств против тех, кого он считает заказчиками убийства дочери. У Порошенко это отрицают.

В интервью Зеркалу недели Виктор Гандзюк заявил, что доказательства против однопартийцев Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рищука были изъяты в ГПУ "не без участия Порошенко".

"Когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства по делу по его однопартийцам были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рищука благодаря Петру Порошенко вообще осталась неотработанной", - сказал Гандзюк.

"Подчеркиваем, что утверждения о якобы уничтожении доказательств по делу не соответствуют действительности. Напоминаем также, что глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку, чтобы избежать подозрения, что он может влиять на следствие. И Порошенко отставку принял", - прокомментировали Украинской правде в Европейской солидарности.

Там также подчеркнули, что сейчас политическую ответственность за это расследование должны нести "другие".

Недавно в Службе безопасности Украины заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина - подозреваемого в причастности к организации убийства Гандзюк.

Напишите нам
Петр Порошенко Екатерина Гандзюк андрей гордеев евгений рищук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 