Отец Гандзюк обвинил Порошенко в сокрытии доказательств

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обвинил пятого президента Петра Порошенко в сокрытии доказательств против тех, кого он считает заказчиками убийства дочери. У Порошенко это отрицают.

В интервью Зеркалу недели Виктор Гандзюк заявил, что доказательства против однопартийцев Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рищука были изъяты в ГПУ "не без участия Порошенко".

"Когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства по делу по его однопартийцам были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рищука благодаря Петру Порошенко вообще осталась неотработанной", - сказал Гандзюк.

"Подчеркиваем, что утверждения о якобы уничтожении доказательств по делу не соответствуют действительности. Напоминаем также, что глава Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку, чтобы избежать подозрения, что он может влиять на следствие. И Порошенко отставку принял", - прокомментировали Украинской правде в Европейской солидарности.

Там также подчеркнули, что сейчас политическую ответственность за это расследование должны нести "другие".

Недавно в Службе безопасности Украины заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина - подозреваемого в причастности к организации убийства Гандзюк.