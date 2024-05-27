Отключение света 28 мая не планируется – Укрэнерго

Иллюстративное фото: Depositphotos

28 мая в Украине не прогнозируется отключение электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Если ситуация будет меняться, то об ограничении потребления обещают уведомить отдельно.

Сегодня, 27 мая, лимиты на потребление электричества действуют во всех областях с 6:00 до 24:00. При их превышении могут вводиться ограничения.

Большую часть суток в энергосистеме наблюдался дефицит, сообщало Укрэнерго утром.

Специалисты запланировали импорт электроэнергии из пяти стран, в отдельные часы он будет достигать пределов технической возможности.

С марта 2024 года Россия нанесла пять массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

Министерство энергетики еще не знает, каким будет тариф на электроэнергию для населения с июня, но уверено, что он будет посильным.

24 мая Минэнерго анонсировало более справедливые графики отключения электроэнергии.

Читайте также: "Ожидает непростая зима". Глава Укрэнерго призывает учиться жить с отключениями света