Отключение света 28 мая не планируется – Укрэнерго
28 мая в Украине не прогнозируется отключение электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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Если ситуация будет меняться, то об ограничении потребления обещают уведомить отдельно.
Сегодня, 27 мая, лимиты на потребление электричества действуют во всех областях с 6:00 до 24:00. При их превышении могут вводиться ограничения.
Большую часть суток в энергосистеме наблюдался дефицит, сообщало Укрэнерго утром.
Специалисты запланировали импорт электроэнергии из пяти стран, в отдельные часы он будет достигать пределов технической возможности.
- С марта 2024 года Россия нанесла пять массированных ударов по энергосистеме Украины, выведя из строя до 8 ГВт мощностей генерации электроэнергии.
- Министерство энергетики еще не знает, каким будет тариф на электроэнергию для населения с июня, но уверено, что он будет посильным.
- 24 мая Минэнерго анонсировало более справедливые графики отключения электроэнергии.
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