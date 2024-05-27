Відключення світла 28 травня не планується – Укренерго

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28 травня в Україні не прогнозується відключення електроенергії. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Якщо ситуація змінюватиметься, то про обмеження споживання обіцяють повідомити окремо.

Сьогодні, 27 травня, ліміти на споживання електрики діють в усіх областях з 6:00 до 24:00. При їх перевищенні можуть вводитися обмеження.

Більшу частину доби в енергосистемі спостерігався дефіцит, повідомляло Укренерго вранці.

Спеціалісти запланували імпорт електроенергії з п'яти країн, в окремі години він сягатиме межі технічної можливості.

З березня 2024 року Росія завдала п'ять масованих ударів по енергосистемі України, вивівши з ладу до 8 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Міністерство енергетики ще не знає, яким буде тариф на електроенергію для населення з червня, але впевнене, що він буде посильним.

24 травня Міненерго анонсувало справедливіші графіки відключення електроенергії.

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