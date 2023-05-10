Кулеба нашел уже почти 30 "очень сильных кандидатов" на послов из более чем 1000 желающих

На открытый конкурс на должности послов в двух десятках стран мира пришло более тысячи заявок, примерно 30 от "очень сильных" кандидатов, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр сравнил поток заявок с извержением вулкана, поблагодарил всех, кто поддержал инициативу, и проинформировал о промежуточных итогах конкурса.

По данным Кулебы, МИД на данный момент получил и обработал 1038 заявок, из них 75 от действующих и бывших дипломатов, 126 от ученых и преподавателей, 387 от предпринимателей и бизнесменов, 56 от госслужащих и сотрудников госпредприятий, 77 от сотрудников сектора безопасности и обороны, 38 от представителей гражданского общества, 44 от юристов. Также были представлены "медийщики, студенты, медики, местные депутаты и многие другие категории", – отметил министр.

"С самого начала я понимал, что среди сотен обращений реальных кандидатов в должности послов будет несколько десятков. Так и вышло. Мы нашли почти тридцать сильнейших кандидатов на должности послов. Сейчас они уже проходят тесты и получают приглашение на собеседование от HR-службы МИД. Те, кто пройдет этот этап, ждет проверка и собеседование со мной. После этого я сформирую финальный список кандидатов и предложу президенту рассмотреть эти кандидатуры", – сообщил Кулеба.

По его словам, "около сотни мотивированных и сильных кандидатов явно не дотягивают до должности посла, но вполне могут работать на других дипломатических должностях". Таким кандидатам будет предложено принять участие в открытых конкурсах МИДа на должности за границей или в доборе на должности в Киеве.

Кулеба считает, что если из тысячи заявок найдутся "более 50 новых мотивированных дипломатов от посла и ниже по вертикали, эту революцию следовало начинать".

Он также подчеркнул, что МИД и дальше будет работать, чтобы прежде "закрытая" сфера дипломатии стала в Украине принципиально более открытой.

В конце 2022 года стало известно, что Зеленский назначил послом Олесю Илащук, которая не имеет опыта работы в дипломатии и до этого "позиционировала себя специалистом по сексологии и драгоценным украшениям".

17 ноября Зеленский назначил уволенную с должности генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

13 марта 2023 года МИД заявил о запуске открытых конкурсов на должности послов в двух десятках стран мира. Кулеба назвал это "нестандартным и беспрецедентным способом борьбы с кадровым голодом".

Сергій Бережний

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