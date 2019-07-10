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10.07.2019, 20:21

Отмена розыска и ареста Шария: суд отклонил жалобу прокуратуры

Отмена розыска и ареста Шария: суд отклонил жалобу прокуратуры - Фото
Анатолий Шарий (скриншот с видео на YouTube)

Теперь решение суда об отмене розыска и заочного ареста пророссийского блогера вступило в силу

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры и отказался отменить постановление о снятии с розыска и отмене заочного ареста блогера Анатолия Шария. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новини.

Прокуратура просила суд отменить постановление Шевченковского районного суда Киева о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование в прокуратуру, отмене его розыска и ареста. Теперь решение суда об отмене розыска и заочного ареста Шария вступило в силу.

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В мае 2011 года у Шария случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, и он применил оружие.

В мае 2015 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате проведения центром Миротворец спецоперации "Разводной ключ" обнаружилась причастность Шария к финансированию международного терроризма.

16 апреля 2019 года Шевченковский райсуд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест пророссийского видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

25 июня ЦИК отказала в регистрации пророссийскому блогеру Шарию. Он был №1 в списке политсилы Партия Шария.

2 июля ЦИК, выполняя решение Верховного суда, зарегистрировала одиозного видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. 3 июля регистрация была отменена.

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Теги: Анатолий Шарий, заочный арест, розыск
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