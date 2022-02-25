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Отражение атак агрессора, финансовая помощь. Зеленский провел переговоры с лидерами ЕС

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 12:10
Отражение атак агрессора, финансовая помощь. Зеленский провел переговоры с лидерами ЕС - Фото
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Сегодня, 25 февраля, президент Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами – обсудил вопросы противодействия агрессии России, усиления санкций, поблагодарил за предоставление финансовой помощи. В Twitter глава государства сообщил, что поговорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Финляндии Саули Ниинисте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Итоги утренних переговоров с лидерами Европы на фоне нового вторжения России в Украину:

 → Джонсону сообщил о ходе обороны страны от агрессора, о "коварных обстрелах Киева". Напомнил, что сейчас Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров – необходимо усилить санкции и противодействие России.

 → Ниинисте поблагодарил за "действенный вклад в антивоенную коалицию" – Финляндия выделила Украине $50 млн финансовой помощи. Зеленский напомнил партнеру о необходимости ужесточения санкций против России.

 → В разговоре с Урсулой фон дер Ляйен Зеленский напомнил о необходимости усиления давления на Россию для защиты Украины от вооруженной агрессии. Он подчеркнул – "не все возможности по санкциям исчерпаны". Президент поблагодарил главу Еврокомиссию за выделение дополнительной финансовой помощи.

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Яна Катасонова
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