Оценка Авакова и Сытника улучшилась, но правоохранителям не доверяют – опрос Деминициатив

Баланс доверия украинцев к правоохранительным органам и их руководителям отрицательный, за год выросло доверие к Национальному антикоррупционному бюро и его директору Артему Сытнику, а также к главе МВД Арсену Авакову. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

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Оценка правоохранительных органов среди опрошенных выглядит так:

– МВД доверяют 23%, не доверяют 65,6%;

– Нацполиции доверяют 29,9%, не доверяют 60,6%;

– прокуратуре доверяют 17,5%, не доверяют 69,6%;

- Специализированной антикоррупционной прокуратуре доверяют 14,3%, не доверяют 66,1%;

– НАБУ доверяют 16,1%, не доверяют 65%;

– СБУ доверяют 25,5%, не доверяют 56,1%;

– Государственному бюро расследований доверяют 17,6%, не доверяют 60,3%.

За год баланс доверия улучшился у НАБУ, МВД, ГБР, прокуратуры и САП, ухудшился у Нацполиции и СБУ (в скобках – данные на 2020 год):

– Нацполиция: -30,7% (-24,9%);

– СБУ: -30,6% (-24,7%);

– МВД: -42,6% (-46,3%);

– ГБР: -42,7% (-47,3%);

– прокуратура: -52,1% (-58%);

– НАБУ: -48,9% (-58,7%);

– САП: -51,8% (-59,9%).

Оценка работы глав правоохранительных органов среди опрошенных выглядит так:

– Арсен Аваков (МВД): позитивно – 18,9%, негативно – 66,7%;

– Иван Баканов (СБУ): позитивно – 15,5%, негативно – 42,8% (26,6% его не знают);

– Ирина Венедиктова (Офис генпрокурора): позитивно – 14,6%, негативно – 53,8% (18,8% ее не знают);

– Артем Сытник (НАБУ): позитивно – 13,2%, негативно – 48,6% (22,3% его не знают).

Баланс доверия улучшился у Авакова, Сытника и Баканова, незначительно ухудшился у Венедиктовой (в скобках – данные на 2020 год):

– Аваков: -47,8% (-52,3%);

– Баканов: -27,3% (-29,9%);

– Венедиктова: -39,2% (-39%);

– Сытник: -35,4% (-40,6%).

Опрос проведен с 14 по 19 мая 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, методом личного интервью опрошены 2020 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. Финансирование опроса проведено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

В феврале 2020 года по опросу Центра Разумкова прокуратуре не доверяли 68%, НАБУ – 65%.

Денис Юдин

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