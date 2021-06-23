Оценка Авакова и Сытника улучшилась, но правоохранителям не доверяют – опрос Деминициатив
Баланс доверия украинцев к правоохранительным органам и их руководителям отрицательный, за год выросло доверие к Национальному антикоррупционному бюро и его директору Артему Сытнику, а также к главе МВД Арсену Авакову. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.
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Оценка правоохранительных органов среди опрошенных выглядит так:
– МВД доверяют 23%, не доверяют 65,6%;
– Нацполиции доверяют 29,9%, не доверяют 60,6%;
– прокуратуре доверяют 17,5%, не доверяют 69,6%;
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре доверяют 14,3%, не доверяют 66,1%;
– НАБУ доверяют 16,1%, не доверяют 65%;
– СБУ доверяют 25,5%, не доверяют 56,1%;
– Государственному бюро расследований доверяют 17,6%, не доверяют 60,3%.
За год баланс доверия улучшился у НАБУ, МВД, ГБР, прокуратуры и САП, ухудшился у Нацполиции и СБУ (в скобках – данные на 2020 год):
– Нацполиция: -30,7% (-24,9%);
– СБУ: -30,6% (-24,7%);
– МВД: -42,6% (-46,3%);
– ГБР: -42,7% (-47,3%);
– прокуратура: -52,1% (-58%);
– НАБУ: -48,9% (-58,7%);
– САП: -51,8% (-59,9%).
Оценка работы глав правоохранительных органов среди опрошенных выглядит так:
– Арсен Аваков (МВД): позитивно – 18,9%, негативно – 66,7%;
– Иван Баканов (СБУ): позитивно – 15,5%, негативно – 42,8% (26,6% его не знают);
– Ирина Венедиктова (Офис генпрокурора): позитивно – 14,6%, негативно – 53,8% (18,8% ее не знают);
– Артем Сытник (НАБУ): позитивно – 13,2%, негативно – 48,6% (22,3% его не знают).
Баланс доверия улучшился у Авакова, Сытника и Баканова, незначительно ухудшился у Венедиктовой (в скобках – данные на 2020 год):
– Аваков: -47,8% (-52,3%);
– Баканов: -27,3% (-29,9%);
– Венедиктова: -39,2% (-39%);
– Сытник: -35,4% (-40,6%).
Опрос проведен с 14 по 19 мая 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, методом личного интервью опрошены 2020 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. Финансирование опроса проведено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.
- В феврале 2020 года по опросу Центра Разумкова прокуратуре не доверяли 68%, НАБУ – 65%.
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