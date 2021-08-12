Отставку Авакова позитивно оценили 33% украинцев – опрос Центра Разумкова

Отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел позитивно оценили 33% украинцев. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в конце июля – начале августа 2021 года.

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Позитивным событием назвали отставку Авакова 33,2% опрошенных, 15,3% оценили ее негативно, 36,7% относятся с безразличием, 14,8% затруднились с ответом.

Большая часть опрошенных, 41,4%, уверены, что деятельность МВД после отставки Авакова и назначения министром Дениса Монастырского не изменится. 10,1% считают, что она улучшится, 12,6% – что ухудшится, а 35,9% затруднились с ответом.

Наибольшую поддержку отставка Авакова получила среди электората Слуги народа (38,2% оценили позитивно, 12,6% – негативно), наименьшую – среди электората Батькивщины (31,3% оценили позитивно, 22,3% – негативно).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом личного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2019 человек от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%. В Центре Разумкова сообщили LIGA.net, что опрос проводился в рамках собственного исследования.

13 июля 2021 года Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял МВД почти семь с половиной лет.

15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за".

16 июля министром внутренних дел был назначен Денис Монастырский.

В начале августа, по опросу Центра Разумкова, Аваков был среди политиков с самым большим рейтингом недоверия, 73%.

Денис Юдин

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