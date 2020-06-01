Отстраненного главу Нацполиции Винницкой области назначили на новую должность

Юрий Педос (Фото - пресс-служба полиции Винницкой области)

Отстраненный после перестрелки в Броварах начальник главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос назначен советником главы Нацполиции Игоря Клименко. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Клименко.

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По словам Клименко, Педос будет отвечать за институт дознания на территории Западно-центрального округа.

В отношении других сотрудников аппарата полиции в Винницкой области, которые были отстранены и уволены после перестрелки в Броварах, продолжается служебное расследование.

Нацполицию в Винницкой области вместо Педоса возглавил Иван Ищенко, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Ищенко работал заместителем начальника полиции Одесской области.

В марте 2016 года Педос был назначен и.о. главы Нацполиции в Винницкой области.

В июне 2019 года Педоса отстраняли от должности после смерти избитого полицейскими активиста Комарницкого.

29 мая Педоса отстранили от исполнения обязанностей "за грубые просчеты в службе".

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