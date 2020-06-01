Отстраненного главу Нацполиции Винницкой области назначили на новую должность

Отстраненный после перестрелки в Броварах начальник главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос назначен советником главы Нацполиции Игоря Клименко. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Клименко.
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По словам Клименко, Педос будет отвечать за институт дознания на территории Западно-центрального округа.
В отношении других сотрудников аппарата полиции в Винницкой области, которые были отстранены и уволены после перестрелки в Броварах, продолжается служебное расследование.
Нацполицию в Винницкой области вместо Педоса возглавил Иван Ищенко, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Ищенко работал заместителем начальника полиции Одесской области.
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