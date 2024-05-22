ОВА: Силы обороны контролируют Белогоровку в Луганской области, но ситуация обостряется

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Россияне три дня подряд штурмуют Белогоровку, однако Вооруженные Силы Украины контролируют поселок несмотря на заявления Министерства обороны России о якобы его захвате. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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"Сейчас в Белогоровке идет обострение, но ситуация контролируемая нашими ВСУ. Действительно враг несколько раз до этого пытался атаковать Терновское направление колоннами и "мясными штурмами" при поддержке тяжелой артиллерии. И уже третий день пытается штурмовать Белогоровку", – заявил Лысогор.

Он подчеркнул, что Силы обороны наносят удары по агрессору и выполняют поставленную задачу.

Глава ОВА рассказал, что сложная ситуация и в Кременском лесничестве, и в районе населенных пунктов Терны и Невское, которые находятся на границе Луганской и Донецкой областей.

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13 мая Луганская ОВА сообщила, что после пожаров на нефтебазах на временно оккупированных территориях региона враг потерял стратегические запасы топлива.

21 мая спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне начали передвигаться на гражданских авто к временно оккупированной Луганской области – часть из них может маскироваться под гражданских, имитируя эвакуацию.

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