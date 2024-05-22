ОВА: Силы обороны контролируют Белогоровку в Луганской области, но ситуация обостряется
Россияне три дня подряд штурмуют Белогоровку, однако Вооруженные Силы Украины контролируют поселок несмотря на заявления Министерства обороны России о якобы его захвате. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
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"Сейчас в Белогоровке идет обострение, но ситуация контролируемая нашими ВСУ. Действительно враг несколько раз до этого пытался атаковать Терновское направление колоннами и "мясными штурмами" при поддержке тяжелой артиллерии. И уже третий день пытается штурмовать Белогоровку", – заявил Лысогор.
Он подчеркнул, что Силы обороны наносят удары по агрессору и выполняют поставленную задачу.
Глава ОВА рассказал, что сложная ситуация и в Кременском лесничестве, и в районе населенных пунктов Терны и Невское, которые находятся на границе Луганской и Донецкой областей.
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