ОВА: Сили оборони контролюють Білогорівку на Луганщині, але ситуація загострюється

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни три дні поспіль штурмують Білогорівку, втім Збройні Сили України контролюють селище попри заяви Міністерства оборони Росії про нібито його захоплення. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Зараз в Білогорівці йде загострення, але ситуація контрольована нашими ЗСУ. Дійсно ворог декілька разів до цього намагався атакувати Тернівський напрямок колонами й "м’ясними штурмами" за підтримки важкої артилерії. І вже третій день намагається штурмувати Білогорівку", – заявив Лисогор.

Він наголосив, що Сили оборони завдають ударів по агресору і виконують поставлене завдання.

Очільник ОВА розповів, що складна ситуація й у Кремінському лісництві та в районі населених пунктів Терни та Невське, які знаходяться на межі Луганської та Донецької областей.

DeepState

13 травня Луганська ОВА повідомила, що після пожеж на нафтобазах на тимчасово окупованих територіях регіону ворог втратив стратегічні запаси пального.

21 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни почали пересуватися на цивільних авто до тимчасово окупованої Луганської області – частина з них може маскуватися під цивільних, імітуючи евакуацію.

Читайте також: З'явилось супутникове фото наслідків удару по академії МВС у передмісті Луганська