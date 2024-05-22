ОВА: Сили оборони контролюють Білогорівку на Луганщині, але ситуація загострюється
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни три дні поспіль штурмують Білогорівку, втім Збройні Сили України контролюють селище попри заяви Міністерства оборони Росії про нібито його захоплення. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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"Зараз в Білогорівці йде загострення, але ситуація контрольована нашими ЗСУ. Дійсно ворог декілька разів до цього намагався атакувати Тернівський напрямок колонами й "м’ясними штурмами" за підтримки важкої артилерії. І вже третій день намагається штурмувати Білогорівку", – заявив Лисогор.

Він наголосив, що Сили оборони завдають ударів по агресору і виконують поставлене завдання.

Очільник ОВА розповів, що складна ситуація й у Кремінському лісництві та в районі населених пунктів Терни та Невське, які знаходяться на межі Луганської та Донецької областей.

ОВА: Сили оборони контролюють Білогорівку на Луганщині, але ситуація загострюється
DeepState
  • 13 травня Луганська ОВА повідомила, що після пожеж на нафтобазах на тимчасово окупованих територіях регіону ворог втратив стратегічні запаси пального.
  • 21 травня речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни почали пересуватися на цивільних авто до тимчасово окупованої Луганської області – частина з них може маскуватися під цивільних, імітуючи евакуацію.

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