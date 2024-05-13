Після пожеж на нафтобазах на Луганщині окупанти втратили стратегічні запаси пального – ОВА

Луганська область. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські окупанти втратили стратегічні резерви пального на тимчасово захопленій частині Луганської області – там 10 травня гриміли вибухи. Про це повідомили в Луганській ОВА.

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В ОВА повідомили про те, що ситуація з доставленням пального до "ЛНР" стала ще більш напруженою. Після двох пожеж на нафтобазах у Луганську й Ровеньках окупанти втратили можливість накопичувати й зберігати значний об'єм продуктів перероблювання нафти в одному місці.

В обладміністрації зазначили, що тепер нестачу відчутно ще більше.

"Звісно, що постачання пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, але вони не відповідають поточним потребам. Й стратегічного запасу вже немає", – підкреслили в ОВА.

Ввечері 10 травня у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області прогриміли вибухи, російські пропагандистські та місцеві проукраїнські Telegram-канали повідомляли про нібито влучання безпілотників по нафтобазі.

У ніч проти 9 травня дрони СБУ уразили дві нафтобази в Краснодарському краї Росії.

Того ж дня дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані, повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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