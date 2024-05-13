После пожаров на нефтебазах в Луганской области враг потерял запасы топлива – ОВА

Луганская область. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские оккупанты лишились стратегических резервов горючего на временно захваченной части Луганской области – там 10 мая гремели взрывы. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

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В ОВА сообщили о том, что ситуация с доставкой топлива в "ЛНР" стала еще напряженнее. После двух пожаров на нефтебазах в Луганске и Ровеньках оккупанты лишились возможности накапливать и хранить значительный объем продуктов переработки нефти в одном месте.

В обладминистрации отметили, что теперь недостаток ощутим еще больше.

"Конечно, поставки горючего россиянами в оккупированную Луганскую область не прекращаются, но они не соответствуют нынешним потребностям. И стратегического запаса уже нет", – подчеркнули в ОВА.

Вечером 10 мая во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы, российские пропагандистские и местные проукраинские Telegram-каналы сообщали о якобы попадании беспилотников по нефтебазе.

В ночь на 9 мая дроны СБУ поразили две нефтебазы в Краснодарском крае России.

В тот же день дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане, сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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