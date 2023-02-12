Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО "Град" – The Economic Times
Пакистан отправил Украине через Германию реактивные снаряды для РСЗО "Град". Об этом сообщило индийское издание The Economic Times.
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По словам неназванных источников издания, ракетные боеприпасы для установок "Град" в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля и будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии.
10 января это же издание сообщало, что Пакистан отправляет морем через порт Гданьска боеприпасы для Украины, в том числе снаряды калибра 155 мм. Взамен Пакистан расчитывал на помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.
- Очередное заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 14 февраля. Там могут обсуждать F-16.
- 12 февраля Алексей Резников и Ллойд Остин созвонились накануне встречи в формате Рамштайн и обсудили поставки Украине средств противовоздушной обороны и артиллерии.
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