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Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО "Град" – The Economic Times

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 17:15
Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО
РСЗО Град (Фото - Минобороны)

Пакистан отправил Украине через Германию реактивные снаряды для РСЗО "Град". Об этом сообщило индийское издание The Economic Times.

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По словам неназванных источников издания, ракетные боеприпасы для установок "Град" в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля и будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии.

10 января это же издание сообщало, что Пакистан отправляет морем через порт Гданьска боеприпасы для Украины, в том числе снаряды калибра 155 мм. Взамен Пакистан расчитывал на помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства. 

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Сергій Бережний
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РСЗО Град боеприпасы пакистан военная помощь
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