"Памперсы поменяйте, говорят. А нам их выдали?" – перехват ГУР

Командование оккупантов не хочет слышать о потерях и не проводит ротацию частей, говорит россиянин в переговорах, перехваченных Главным управлением разведки Минобороны.

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Оккупант говорит, что давно ждет вывода остатков своего подразделения в тыл, но на смену им никого не присылают. Он считает, это делается специально, чтобы их "всех убрать н..й".

"Нас тут осталось... а у них по спискам нас под 18 000. Они нам говорят – чего вы боитесь? Памперсы поменяйте".

Но памперсы, говорит он, тоже не выдали.

"Туда, пацаны по новостям читают, новое оружие привозят с Америки, п...ц. А наши ж ни..я ничего, даже танка нету. У нас был танк один, 72-ка, его на..й сожгли" – жалуется оккупант.

"Склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали е...ть. Все командование стоит теперь в 90 километрах от нас. Если что случится, они даже не успеют приехать, бл... Нас просто с лица земли сотрут на..й", – говорит он.

В опубликованном 16 июля разговоре российский оккупант рассказывает матери, что под Харьковом в его роте "началась лютая паника" и практически все хотят сбежать.

29 июня спикер БУ Артем Дехтяренко сказал в интервью, что украинские спецслужбы прослушивают и записывают все переговоры оккупантов и что эти записи должны потом стать доказательствами военных преступлений россиян.

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Сергей Бережной

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