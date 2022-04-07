Памятка для тех, кто решил вернуться в ранее оккупированные россиянами населенные пункты

Российские оккупанты при отходе из украинских населенных пунктов оставили много мин. Военный журналист Дмитрий Комаров рассказал о правилах, которые необходимо соблюдать людям, возвращающимся в свои жилища.

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Предельная внимательность.

Вход в дом только после проверки специалистами.

Смотреть под ноги, контролируя каждый шаг. Растяжки бывают не только на уровне ног, но и на уровне груди.

Осторожно в темных помещениях. Предельно осторожно на траве.

Не открывать вслепую двери, окна.

Не хватать руками сомнительные предметы.

Не трогать технику, которую бросили россияне: танки, БТР, БМП и т.д.

Особенно внимательно с детьми, которым интересно все поднять и посмотреть. Для детей территории, где была российская армия, еще долго будут особенно опасными. Объясните им, что такое мины, и основные правила предосторожности.

Не гулять в парках и лесах вблизи зоны боевых действий до официальной информации о разминировании. Ходить только по тропинкам.

Он привел пример минирования, которое сегодня обнаружил спецотряд патрульной полиции. Полицейские проверяли дом, в который завтра должны вернуться дети.

"Оккупанты придавили крышкой подвала спусковой рычаг на гранате к лестнице и накинули сверху старую тряпку. Даже зная от местных, что дом заминирован, это заметно не сразу. Замаскировано просто, но хорошо. Чека выдернута. Достаточно было зацепить ногой крышку подвала или начать его закрывать. Или зацепить ногой тряпку, идя по лестнице. И через 3-4 секунды... Разлет осколков 200 метров..." – рассказал журналист.

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Вадим Ребрина

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