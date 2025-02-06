Панама будет бесплатно пропускать по каналу американские правительственные суда

Панамский канал (Фото: Госдеп США)

Панамское правительство согласилось отменить плату за транзит по Панамскому каналу судов, принадлежащих американскому правительству. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

"Правительство Панамы согласилось больше не взимать плату за транзит по Панамскому каналу кораблей и судов, принадлежащих правительству Соединенных Штатов. Отныне такие суда могут проходить по Панамскому каналу безвозмездно, ежегодно экономя правительству США миллионы долларов", – говорится в сообщении.

Это произошло после визита госсекретаря Марка Рубио в Панаму на этой неделе. Он встречался с президентом страны Хосе Раулем Мулино и министром иностранных дел Хавьером Мартинезом-Ачей для обсуждения "критических региональных и глобальных проблем".

Панамский канал очень важен для экономики Панамы (3,1% ВВП) и глобальной торговли (2,5%). Это важный маршрут поставки LNG из США, крупнейшего экспортера в мире, в страны Северной Азии, такие как Япония, Южная Корея или Китай.