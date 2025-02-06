Панама безоплатно пропускатиме каналом американські урядові судна

Панамський канал надзвичайно важливий для економіки Панами (3,1% ВВП) і глобальної торгівлі (2,5%)

Панамський канал (Фото: Держдеп США)

Панамський уряд погодився скасувати плату за транзит Панамським каналом суден, що належать американському уряду. Про це повідомили у Державному департаменті США.

"Уряд Панами погодився більше не стягувати плату за транзит Панамським каналом кораблів і суден, які належать уряду Сполучених Штатів. Відтепер такі судна можуть проходити Панамським каналом безоплатно, щорічно заощаджуючи уряду США мільйони доларів", – йдеться у повідомленні.

Це сталося після візиту держсекретаря Марка Рубіо до Панами цього тижня. Він зустрічався з президентом країни Хосе Раулем Муліно та міністром закордонних справ Хав'єром Мартінезом-Ачею для обговорення "критичних регіональних і глобальних проблем".

Панамський канал надзвичайно важливий для економіки Панами (3,1% ВВП) і глобальної торгівлі (2,5%). Це важливий маршрут постачання LNG зі США, найбільшого експортера у світі, до країн Північної Азії, таких як Японія, Південна Корея чи Китай.